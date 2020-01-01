Беньят Эчебаррия
№7
Полузащитник
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 февр. 1987 (33) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Атлетик
2
0
0
0
0