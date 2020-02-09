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Беньят Эчебаррия
№7
Полузащитник
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 февр. 1987 (33) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 62'
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 62'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
был в запасе
Эспаньол
1
Атлетик
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
Атлетик
1 : 1
Сельта
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
был в запасе
Атлетик
1
Сельта
1
был в запасе
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Севилья
1
Атлетик
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Реал
0
Атлетик
0
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Атлетик
0 : 0
Эйбар
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Атлетик
0
Эйбар
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:30
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:30
был в запасе
Атлетик
1
Вальядолид
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
Атлетик
0 : 1
Валенсия
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
был в запасе
Атлетик
0
Валенсия
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Леганес
1 : 1
Атлетик
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
Атлетик
2 : 0
Алавес
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
был в запасе
Атлетик
2
Алавес
0
был в запасе
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
Мальорка
0 : 0
Атлетик
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Мальорка
0
Атлетик
0
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
23:00
Атлетик
2 : 0
Реал Сосьедад
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
23:00
был в запасе
Атлетик
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
22:00
Атлетик
1 : 0
Барселона
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
22:00
минуты: 81' - 90'
Атлетик
1
Барселона
0
минуты: 81' - 90'