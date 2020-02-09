Беньят Эчебаррия
№7
Полузащитник
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 февр. 1987 (33) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 16:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 62'
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 62'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 15:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 15:00
был в запасе
Эспаньол
1
Атлетик
1
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 20:30
Атлетик
1 : 1
Сельта
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 20:30
был в запасе
Атлетик
1
Сельта
1
был в запасе
3.01.2020 3 янв. 2020 пт 23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
3.01.2020 3 янв. 2020 пт 23:00
был в запасе
Севилья
1
Атлетик
1
был в запасе
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 23:00
был в запасе
Реал
0
Атлетик
0
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
Атлетик
0 : 0
Эйбар
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
был в запасе
Атлетик
0
Эйбар
0
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:30
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:30
был в запасе
Атлетик
1
Вальядолид
1
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
Атлетик
0 : 1
Валенсия
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
был в запасе
Атлетик
0
Валенсия
1
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Леганес
1 : 1
Атлетик
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 19:30
Атлетик
2 : 0
Алавес
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 19:30
был в запасе
Атлетик
2
Алавес
0
был в запасе
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 22:00
Мальорка
0 : 0
Атлетик
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 22:00
был в запасе
Мальорка
0
Атлетик
0
был в запасе
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 23:00
Атлетик
2 : 0
Реал Сосьедад
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 23:00
был в запасе
Атлетик
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 22:00
Атлетик
1 : 0
Барселона
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 22:00
минуты: 81' - 90'
Атлетик
1
Барселона
0
минуты: 81' - 90'