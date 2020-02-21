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Сальвадор Севилья
№8
Полузащитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 марта 1984 (36) лет
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Мальорка
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
Мальорка
1 : 0
Алавес
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
61'
61'
61'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:00
Мальорка
4 : 1
Валенсия
55'
55'
55'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
4
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:00
Гранада
1 : 0
Мальорка
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
Сельта
2 : 2
Мальорка
33'
33'
33'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
33'
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Мальорка
2
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
23:00
Барселона
5 : 2
Мальорка
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 59'
Барселона
5
Мальорка
2
минуты: 1' - 59'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
Леванте
2 : 1
Мальорка
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Мальорка
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
55'
55'
55'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Мальорка
2 : 2
Осасуна
75'
75'
75'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
75'
минуты: 1' - 90'
Мальорка
2
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Леганес
1 : 0
Мальорка
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
13:00
Мальорка
2 : 0
Эспаньол
73'
64'
73'
64'
73'
64'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
13:00
73'
минуты: 1' - 90'
Мальорка
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
Алавес
2 : 0
Мальорка
78'
78'
78'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Мальорка
0 : 2
Атлетико
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
Хетафе
4 : 2
Мальорка
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
минуты: 1' - 19'
Хетафе
4
Мальорка
2
минуты: 1' - 19'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
Мальорка
0 : 0
Атлетик
90'
90'
90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
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