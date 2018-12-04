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Хосе Антонио Дорадо
№5
Защитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 июля 1982 (37) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2014/2015
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
22:30
Райо Вальекано
0 : 1
Леганес
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
22:30
Леганес
2 : 2
Райо Вальекано
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'