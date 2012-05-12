Хосе Исидоро Гомес
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2012 12 мая 2012 сб 22:59
Бетис
2 : 2
Барселона
12.05.2012 12 мая 2012 сб 22:59
минуты: 73' - 90'
Бетис
2
Барселона
2
минуты: 73' - 90'
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 20:45
Бетис
2 : 2
Атлетико
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 20:45
был в запасе
Бетис
2
Атлетико
2
был в запасе
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 14:00
Бетис
1 : 2
Гранада
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Гранада
2
минуты: 1' - 90'
22.01.2012 22 янв. 2012 вс -:-
Бетис
1 : 1
Севилья
59'
59'
59'
22.01.2012 22 янв. 2012 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 23:30
Барселона
4 : 2
Бетис
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 23:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
4
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
8.01.2012 8 янв. 2012 вс 21:45
Бетис
2 : 0
Спортинг
8.01.2012 8 янв. 2012 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Спортинг
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 14:00
Атлетико
0 : 2
Бетис
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
0
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 22:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
65'
65'
65'
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
4.12.2011 4 дек. 2011 вс 20:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
4.12.2011 4 дек. 2011 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 14:00
Бетис
2 : 3
Реал Сосьедад
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 14:00
был в запасе
Бетис
2
Реал Сосьедад
3
был в запасе
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 20:00
Вильярреал
1 : 0
Бетис
6'
6'
6'
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2011 5 нояб. 2011 сб 22:00
Бетис
0 : 0
Малага
89'
89'
89'
5.11.2011 5 нояб. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Малага
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 20:00
Расинг
1 : 0
Бетис
62'
62'
62'
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Расинг
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'