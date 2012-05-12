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Хосе Исидоро Гомес
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2011/2012
12.05.2012
12 мая 2012
сб
22:59
Бетис
2 : 2
Барселона
12.05.2012
12 мая 2012
сб
22:59
минуты: 73' - 90'
Бетис
2
Барселона
2
минуты: 73' - 90'
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
20:45
Бетис
2 : 2
Атлетико
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
20:45
был в запасе
Бетис
2
Атлетико
2
был в запасе
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
14:00
Бетис
1 : 2
Гранада
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Гранада
2
минуты: 1' - 90'
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
-:-
Бетис
1 : 1
Севилья
59'
59'
59'
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
23:30
Барселона
4 : 2
Бетис
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
23:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
4
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
21:45
Бетис
2 : 0
Спортинг
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Спортинг
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
14:00
Атлетико
0 : 2
Бетис
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
0
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
65'
65'
65'
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
20:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
14:00
Бетис
2 : 3
Реал Сосьедад
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
14:00
был в запасе
Бетис
2
Реал Сосьедад
3
был в запасе
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
20:00
Вильярреал
1 : 0
Бетис
6'
6'
6'
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
22:00
Бетис
0 : 0
Малага
89'
89'
89'
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Малага
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
20:00
Расинг
1 : 0
Бетис
62'
62'
62'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Расинг
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'