Филипп Будковский
№28
Нападающий
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Команда
Сошо
Гражданство
Украина
Дата рождения
10 марта 1992 (28) лет
Рост
196
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 22:00
Эспаньол
3 : 1
Заря
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 22:00
был в запасе
Эспаньол
3
Заря
1
был в запасе
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Заря
1 : 0
ЦСКА
45'
45'
45'
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Заря
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:45
Будучность
1 : 3
Заря
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Будучность
1
Заря
3
минуты: 1' - 90'