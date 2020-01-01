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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Иван Ордец
№18
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 июля 1992 (27) лет
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
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П
Ж
Кр
Динамо
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