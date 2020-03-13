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Иван Ордец
№18
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 июля 1992 (27) лет
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
7.03.2020
7 марта 2020
сб
16:30
Динамо
1 : 0
Тамбов
7.03.2020
7 марта 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
34'
34'
34'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
90'
28'
90'
28'
90'
28'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
90'
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Динамо
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Ростов
3
Динамо
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Динамо
2
Сочи
3
был в запасе
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
был в запасе
Динамо
0
Уфа
0
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Динамо
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
0
Динамо
2
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 64' - 90'
Динамо
1
Локомотив
2
минуты: 64' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Динамо
0 : 2
Зенит
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Динамо
0
Зенит
2
был в запасе
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
19:00
Спартак
0 : 0
Динамо
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Спартак
0
Динамо
0
был в запасе
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
Динамо
2 : 0
Урал
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
был в запасе
Динамо
2
Урал
0
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
Динамо
0
Рубин
1
был в запасе
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