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Торнике Окриашвили
№70
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
12 февр. 1992 (28) лет
Рост
181
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. фнл
россия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
14:00
Краснодар
2 : 0
Урал
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
14:00
был в запасе
Краснодар
2
Урал
0
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
16:30
Краснодар
3 : 0
Арсенал
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
16:30
минуты: 80' - 90'
Краснодар
3
Арсенал
0
минуты: 80' - 90'
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
16:30
Зенит
2 : 1
Краснодар
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
16:30
минуты: 77' - 90'
Зенит
2
Краснодар
1
минуты: 77' - 90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:30
Краснодар
3 : 0
Динамо
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:30
был в запасе
Краснодар
3
Динамо
0
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
16:30
Анжи
0 : 4
Краснодар
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
16:30
был в запасе
Анжи
0
Краснодар
4
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:00
Краснодар
0 : 1
Спартак
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
0
Спартак
1
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
Рубин
2 : 1
Краснодар
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
был в запасе
Рубин
2
Краснодар
1
был в запасе