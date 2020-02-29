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Матч-центр
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Лукас (Лукас Перес Мартинес)
№27
Нападающий
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 сент. 1988 (31) год
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Леганес
1 : 1
Алавес
48', 47'
48', 47'
48', 47'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
48', 47'
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
Алавес
2 : 1
Атлетик
28'
28'
28'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
28'
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
Мальорка
1 : 0
Алавес
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
Алавес
2 : 1
Эйбар
46'
46'
46'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
46'
был в запасе
Алавес
2
Эйбар
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Алавес
1 : 2
Вильярреал
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
Леванте
0 : 1
Алавес
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
18:00
Алавес
1 : 1
Бетис
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Барселона
4 : 1
Алавес
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
4
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
Алавес
1 : 1
Леганес
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Гранада
3 : 0
Алавес
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
3
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
1 : 2
Реал
65'
67'
65'
67'
65'
67'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
65'
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
Эйбар
0 : 2
Алавес
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
3 : 0
Вальядолид
75'
75'
75'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
75'
минуты: 1' - 90'
Алавес
3
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
Осасуна
4 : 2
Алавес
51'
51'
51'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
51'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
4
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Алавес
1 : 1
Атлетико
83'
83'
83'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
83'
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Вильярреал
4 : 1
Алавес
50'
50'
50'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
50'
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
4
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
Алавес
2 : 0
Сельта
82'
90'
82'
90'
82'
90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
82'
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Валенсия
2 : 1
Алавес
89'
89'
89'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
89'
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
Алавес
2 : 0
Мальорка
76'
76'
76'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
76'
минуты: 58' - 90'
Алавес
2
Мальорка
0
минуты: 58' - 90'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Алавес
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
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