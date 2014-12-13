Себастьян Бланко
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Астон Вилла
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Астон Вилла
0
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 17:00
Вест Бромвич
2 : 2
Кристал Пэлас
88'
88'
88'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 17:00
минуты: 83' - 90'
Вест Бромвич
2
Кристал Пэлас
2
минуты: 83' - 90'
20.10.2014 20 окт. 2014 пн 22:00
Вест Бромвич
2 : 2
Манчестер Юнайтед
20.10.2014 20 окт. 2014 пн 22:00
был в запасе
Вест Бромвич
2
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
4.10.2014 4 окт. 2014 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Вест Бромвич
4.10.2014 4 окт. 2014 сб 17:00
минуты: 81' - 90'
Ливерпуль
2
Вест Бромвич
1
минуты: 81' - 90'
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 18:00
Вест Бромвич
4 : 0
Бернли
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 18:00
был в запасе
Вест Бромвич
4
Бернли
0
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:00
Вест Бромвич
0 : 2
Эвертон
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:00
минуты: 70' - 90'
Вест Бромвич
0
Эвертон
2
минуты: 70' - 90'