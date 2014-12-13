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Себастьян Бланко
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Астон Вилла
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Астон Вилла
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
17:00
Вест Бромвич
2 : 2
Кристал Пэлас
88'
88'
88'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Вест Бромвич
2
Кристал Пэлас
2
минуты: 83' - 90'
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
22:00
Вест Бромвич
2 : 2
Манчестер Юнайтед
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
22:00
был в запасе
Вест Бромвич
2
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Вест Бромвич
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
17:00
минуты: 81' - 90'
Ливерпуль
2
Вест Бромвич
1
минуты: 81' - 90'
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:00
Вест Бромвич
4 : 0
Бернли
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
4
Бернли
0
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 2
Эвертон
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:00
минуты: 70' - 90'
Вест Бромвич
0
Эвертон
2
минуты: 70' - 90'