Давид Тимор
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 окт. 1989 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Аякс
2 : 1
Хетафе
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Аякс
2
Хетафе
1
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Хетафе
2 : 0
Аякс
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Хетафе
2
Аякс
0
был в запасе