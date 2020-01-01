Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Янник Вестергор
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Саутгемптон
Гражданство
Дания
Дата рождения
3 авг. 1992 (27) лет
Рост
199
Вес
98
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Саутгемптон
13
1
0
2
0