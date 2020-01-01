Янник Вестергор
№4
Защитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Дания
Дата рождения
3 авг. 1992 (27) лет
Рост
199
Вес
98
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Саутгемптон
13
1
0
2
0