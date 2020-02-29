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Янник Вестергор
№4
Защитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Дания
Дата рождения
3 авг. 1992 (27) лет
Рост
199
Вес
98
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 1
Саутгемптон
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
3
Саутгемптон
1
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 2
Бернли
16'
16'
16'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Бернли
2
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 0
Саутгемптон
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Ливерпуль
4
Саутгемптон
0
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Саутгемптон
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 3
Вулверхэмптон
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Вулверхэмптон
3
был в запасе
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Тоттенхэм
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Кристал Пэлас
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Челси
0
Саутгемптон
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 3
Саутгемптон
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Саутгемптон
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
0 : 1
Вест Хэм
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Саутгемптон
0
Вест Хэм
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 2
Эвертон
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Саутгемптон
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
0 : 9
Лестер Сити
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
0
Лестер Сити
9
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Борнмут
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Борнмут
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Саутгемптон
51'
51'
51'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:30
Саутгемптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
58'
58'
58'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:30
58'
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
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