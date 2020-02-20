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Лента
Матч-центр
Моя команда
Кевин Фолланд
№31
Нападающий
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Команда
Байер
Гражданство
Германия
Дата рождения
30 июля 1992 (27) лет
Рост
179
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Байер
2 : 1
Порту
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Порту
1
минуты: 1' - 90'