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Матч-центр
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Коннор Уикхэм
№21
Нападающий
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Англия
Дата рождения
31 марта 1993 (27) лет
Рост
191
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Саутгемптон
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
2
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 2
Кристал Пэлас
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Кристал Пэлас
2
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
был в запасе
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
20:30
Норвич Сити
1 : 1
Кристал Пэлас
85'
85'
85'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
20:30
85'
был в запасе
Норвич Сити
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Кристал Пэлас
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Вест Хэм
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 75' - 90'
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
1
минуты: 75' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кристал Пэлас
1 : 1
Брайтон & Хов
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Уотфорд
0 : 0
Кристал Пэлас
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Уотфорд
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
22:30
Кристал Пэлас
1 : 0
Борнмут
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Борнмут
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Кристал Пэлас
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 82' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 82' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Эвертон
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Кристал Пэлас
0
Эвертон
0
минуты: 83' - 90'