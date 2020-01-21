Коннор Уикхэм
№21
Нападающий
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Англия
Дата рождения
31 марта 1993 (27) лет
Рост
191
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Саутгемптон
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
2
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Манчестер Сити
2 : 2
Кристал Пэлас
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Кристал Пэлас
2
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 15:30
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
был в запасе
1.01.2020 1 янв. 2020 ср 20:30
Норвич Сити
1 : 1
Кристал Пэлас
85'
85'
85'
1.01.2020 1 янв. 2020 ср 20:30
85'
был в запасе
Норвич Сити
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 1
Кристал Пэлас
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Вест Хэм
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
минуты: 75' - 90'
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
1
минуты: 75' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
16.12.2019 16 дек. 2019 пн 22:45
Кристал Пэлас
1 : 1
Брайтон & Хов
16.12.2019 16 дек. 2019 пн 22:45
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 18:00
Уотфорд
0 : 0
Кристал Пэлас
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Уотфорд
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
3.12.2019 3 дек. 2019 вт 22:30
Кристал Пэлас
1 : 0
Борнмут
3.12.2019 3 дек. 2019 вт 22:30
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Борнмут
0
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Кристал Пэлас
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 17:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:00
минуты: 82' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 82' - 90'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Эвертон
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
минуты: 83' - 90'
Кристал Пэлас
0
Эвертон
0
минуты: 83' - 90'