Андерс Линдегаард
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
13 апр. 1984 (36) лет
Рост
193
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.08.2018 9 авг. 2018 чт 21:00
Истанбул Башакшехир
0 : 0
Бернли
9.08.2018 9 авг. 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Истанбул Башакшехир
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90'
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 21:45
Бернли
3 : 1
Абердин
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Бернли
3
Абердин
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
Абердин
1 : 1
Бернли
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
был в запасе
Абердин
1
Бернли
1
был в запасе