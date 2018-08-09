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Лента
Матч-центр
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Андерс Линдегаард
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
13 апр. 1984 (36) лет
Рост
193
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:00
Истанбул Башакшехир
0 : 0
Бернли
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Истанбул Башакшехир
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
Бернли
3 : 1
Абердин
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Бернли
3
Абердин
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
Абердин
1 : 1
Бернли
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
был в запасе
Абердин
1
Бернли
1
был в запасе