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Матч-центр
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Борха Экиза
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:00
Эспаньол
4 : 2
Эйбар
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:00
минуты: 1' - 46'
Эспаньол
4
Эйбар
2
минуты: 1' - 46'
8.05.2016
8 мая 2016
вс
18:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
8.05.2016
8 мая 2016
вс
18:00
был в запасе
Эйбар
1
Бетис
1
был в запасе
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
18:00
Атлетико
3 : 1
Эйбар
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
18:00
был в запасе
Атлетико
3
Эйбар
1
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:15
Эйбар
1 : 2
Малага
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:15
минуты: 39' - 90'
Эйбар
1
Малага
2
минуты: 39' - 90'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
14:00
Атлетик
5 : 2
Эйбар
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
14:00
был в запасе
Атлетик
5
Эйбар
2
был в запасе
18.01.2016
18 янв. 2016
пн
22:30
Эйбар
5 : 1
Гранада
18.01.2016
18 янв. 2016
пн
22:30
был в запасе
Эйбар
5
Гранада
1
был в запасе
3.01.2016
3 янв. 2016
вс
18:00
Бетис
0 : 4
Эйбар
3.01.2016
3 янв. 2016
вс
18:00
был в запасе
Бетис
0
Эйбар
4
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
18:00
Вильярреал
1 : 1
Эйбар
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 74'
Вильярреал
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 74'
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:30
Эйбар
3 : 1
Хетафе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:30
был в запасе
Эйбар
3
Хетафе
1
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
Эйбар
1 : 0
Райо Вальекано
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Эйбар
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
20:15
Барселона
3 : 1
Эйбар
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
20:15
был в запасе
Барселона
3
Эйбар
1
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:15
Эйбар
1 : 1
Севилья
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:15
был в запасе
Эйбар
1
Севилья
1
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Леванте
2 : 2
Эйбар
82'
82'
82'
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
минуты: 72' - 90'
Леванте
2
Эйбар
2
минуты: 72' - 90'