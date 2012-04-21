Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Феде Бессоне
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
17:00
Болтон
1 : 1
Суонси
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
Болтон
1
Суонси
1
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Суонси
2 : 0
Фулхэм
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Суонси
2
Фулхэм
0
был в запасе
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
18:00
Блэкберн
4 : 2
Суонси
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Блэкберн
4
Суонси
2
был в запасе
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
17:00
Суонси
2 : 0
Сток Сити
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
17:00
был в запасе
Суонси
2
Сток Сити
0
был в запасе
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
Челси
4 : 1
Суонси
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
был в запасе
Челси
4
Суонси
1
был в запасе
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
17:00
Суонси
3 : 0
Вест Бромвич
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
17:00
минуты: 86' - 90'
Суонси
3
Вест Бромвич
0
минуты: 86' - 90'
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
17:00
Арсенал
1 : 0
Суонси
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
17:00
был в запасе
Арсенал
1
Суонси
0
был в запасе