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Томоаки Макино
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:30
Кельн
1 : 4
Шальке-04
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:30
минуты: 1' - 70'
Кельн
1
Шальке-04
4
минуты: 1' - 70'
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
20:30
Штутгарт
2 : 2
Кельн
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
20:30
был в запасе
Штутгарт
2
Кельн
2
был в запасе
25.11.2011
25 нояб. 2011
пт
22:30
Кельн
0 : 3
Боруссия
25.11.2011
25 нояб. 2011
пт
22:30
минуты: 85' - 90'
Кельн
0
Боруссия
3
минуты: 85' - 90'
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
17:30
Вердер
3 : 2
Кельн
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
17:30
был в запасе
Вердер
3
Кельн
2
был в запасе
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:30
Кельн
3 : 0
Аугсбург
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:30
был в запасе
Кельн
3
Аугсбург
0
был в запасе
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
16:30
Боруссия
5 : 0
Кельн
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
5
Кельн
0
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:30
Кельн
2 : 0
Ганновер-96
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:30
минуты: 57' - 90'
Кельн
2
Ганновер-96
0
минуты: 57' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:30
Кельн
2 : 0
Хоффенхайм
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:30
был в запасе
Кельн
2
Хоффенхайм
0
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
Гамбург
3 : 4
Кельн
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Гамбург
3
Кельн
4
был в запасе
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
19:30
Кельн
1 : 1
Кайзерслаутерн
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
19:30
был в запасе
Кельн
1
Кайзерслаутерн
1
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
Шальке-04
5 : 1
Кельн
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
5
Кельн
1
был в запасе