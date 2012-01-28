Томоаки Макино
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 20:30
Кельн
1 : 4
Шальке-04
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 20:30
минуты: 1' - 70'
Кельн
1
Шальке-04
4
минуты: 1' - 70'
3.12.2011 3 дек. 2011 сб 20:30
Штутгарт
2 : 2
Кельн
3.12.2011 3 дек. 2011 сб 20:30
был в запасе
Штутгарт
2
Кельн
2
был в запасе
25.11.2011 25 нояб. 2011 пт 22:30
Кельн
0 : 3
Боруссия
25.11.2011 25 нояб. 2011 пт 22:30
минуты: 85' - 90'
Кельн
0
Боруссия
3
минуты: 85' - 90'
5.11.2011 5 нояб. 2011 сб 17:30
Вердер
3 : 2
Кельн
5.11.2011 5 нояб. 2011 сб 17:30
был в запасе
Вердер
3
Кельн
2
был в запасе
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:30
Кельн
3 : 0
Аугсбург
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:30
был в запасе
Кельн
3
Аугсбург
0
был в запасе
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 16:30
Боруссия
5 : 0
Кельн
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 16:30
был в запасе
Боруссия
5
Кельн
0
был в запасе
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:30
Кельн
2 : 0
Ганновер-96
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:30
минуты: 57' - 90'
Кельн
2
Ганновер-96
0
минуты: 57' - 90'
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 16:30
Кельн
2 : 0
Хоффенхайм
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 16:30
был в запасе
Кельн
2
Хоффенхайм
0
был в запасе
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 16:30
Гамбург
3 : 4
Кельн
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 16:30
был в запасе
Гамбург
3
Кельн
4
был в запасе
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 19:30
Кельн
1 : 1
Кайзерслаутерн
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 19:30
был в запасе
Кельн
1
Кайзерслаутерн
1
был в запасе
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 16:30
Шальке-04
5 : 1
Кельн
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 16:30
был в запасе
Шальке-04
5
Кельн
1
был в запасе