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Лента
Матч-центр
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Мориц Ляйтнер
№23
Полузащитник
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Команда
Норвич Сити
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 дек. 1992 (27) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Норвич Сити
8
0
0
1
0