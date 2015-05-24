Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Плотников
№79
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:00
Енисей
3 : 1
Химик
88'
88'
88'
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Химик
1
минуты: 1' - 90'
16.05.2015
16 мая 2015
сб
6:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Енисей
16.05.2015
16 мая 2015
сб
6:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:00
Енисей
2 : 0
Луч
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Луч
0
минуты: 1' - 90'
3.05.2015
3 мая 2015
вс
15:00
Крылья Советов
1 : 0
Енисей
3.05.2015
3 мая 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
10:00
Сахалин
1 : 0
Енисей
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
10:00
минуты: 1' - 90'
Сахалин
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:00
Енисей
3 : 1
Сочи
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
14:00
Оренбург
1 : 1
Енисей
80'
80'
80'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
13:00
Енисей
2 : 3
Волгарь
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Волгарь
3
минуты: 1' - 90'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
Енисей
0 : 1
Балтика
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
18.03.2015
18 марта 2015
ср
19:00
Анжи
5 : 1
Енисей
18.03.2015
18 марта 2015
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
5
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
10:30
Енисей
2 : 1
Шинник
14.03.2015
14 марта 2015
сб
10:30
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
Сибирь
0 : 0
Енисей
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
15:45
Енисей
1 : 1
Тюмень
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
15:45
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тосно
3 : 1
Енисей
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
3
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
11:45
Енисей
0 : 3
Томь
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
11:45
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Томь
3
минуты: 1' - 90'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
15:00
Химик
1 : 3
Енисей
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Химик
1
Енисей
3
минуты: 1' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
Енисей
0 : 0
СКА-Хабаровск
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
10:00
Луч
0 : 1
Енисей
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Енисей
0 : 1
Крылья Советов
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
12:00
Енисей
3 : 1
Сахалин
78'
78'
78'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Сахалин
1
минуты: 1' - 90'
Показать все игры