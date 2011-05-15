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Рууд Боффин
№25
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Уиган Атлетик
3 : 2
Вест Хэм
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
3
Вест Хэм
2
был в запасе
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 1
Блэкберн
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Блэкберн
1
был в запасе
1.05.2011
1 мая 2011
вс
18:10
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
1.05.2011
1 мая 2011
вс
18:10
был в запасе
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
был в запасе
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
19:30
Челси
3 : 0
Вест Хэм
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
19:30
был в запасе
Челси
3
Вест Хэм
0
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 2
Астон Вилла
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Астон Вилла
2
был в запасе
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
17:00
Болтон
3 : 0
Вест Хэм
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
17:00
был в запасе
Болтон
3
Вест Хэм
0
был в запасе
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
14:45
Вест Хэм
2 : 4
Манчестер Юнайтед
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
14:45
был в запасе
Вест Хэм
2
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
15:45
Тоттенхэм
0 : 0
Вест Хэм
19.03.2011
19 марта 2011
сб
15:45
был в запасе
Тоттенхэм
0
Вест Хэм
0
был в запасе
5.03.2011
5 марта 2011
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 0
Сток Сити
5.03.2011
5 марта 2011
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
3
Сток Сити
0
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
16:30
Вест Хэм
3 : 1
Ливерпуль
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
16:30
был в запасе
Вест Хэм
3
Ливерпуль
1
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Вест Хэм
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
3
Вест Хэм
3
был в запасе
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
16:30
Вест Хэм
0 : 1
Бирмингем Сити
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
16:30
был в запасе
Вест Хэм
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
2.02.2011
2 февр. 2011
ср
23:00
Блэкпул
1 : 3
Вест Хэм
2.02.2011
2 февр. 2011
ср
23:00
был в запасе
Блэкпул
1
Вест Хэм
3
был в запасе
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
Эвертон
2 : 2
Вест Хэм
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Эвертон
2
Вест Хэм
2
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:30
Вест Хэм
0 : 3
Арсенал
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:30
был в запасе
Вест Хэм
0
Арсенал
3
был в запасе
5.01.2011
5 янв. 2011
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
5 : 0
Вест Хэм
5.01.2011
5 янв. 2011
ср
22:45
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
5
Вест Хэм
0
был в запасе
1.01.2011
1 янв. 2011
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 0
Вулверхэмптон
1.01.2011
1 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Вулверхэмптон
0
был в запасе
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
20:30
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
20:30
был в запасе
Вест Хэм
1
Эвертон
1
был в запасе
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
15:00
Фулхэм
1 : 3
Вест Хэм
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
15:00
был в запасе
Фулхэм
1
Вест Хэм
3
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
18:00
Блэкберн
1 : 1
Вест Хэм
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Блэкберн
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90'