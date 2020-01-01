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Лента
Матч-центр
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Данни Да Коста
№24
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 июля 1993 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2010/2011
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
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