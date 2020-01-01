Данни Да Коста
№24
Защитник
Подписаться
Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 июля 1993 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Айнтрахт
0
0
0
0
0