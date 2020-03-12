Данни Да Коста
№24
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 июля 1993 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
был в запасе
Айнтрахт
0
Базель
3
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
был в запасе