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Лента
Матч-центр
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Ненад Крстичич
№6
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Сербия
Дата рождения
3 июля 1990 (29) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
Лига Европы Квалификация - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
АЕК
2
0
0
2
0