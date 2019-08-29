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Ненад Крстичич
№6
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Сербия
Дата рождения
3 июля 1990 (29) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:30
Трабзонспор
0 : 2
АЕК
76'
76'
76'
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:30
был в запасе
Трабзонспор
0
АЕК
2
был в запасе
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:00
АЕК
1 : 3
Трабзонспор
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:00
был в запасе
АЕК
1
Трабзонспор
3
был в запасе
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:00
АЕК
1 : 1
Университатя
22'
22'
22'
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Университатя
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
19:15
Университатя
0 : 2
АЕК
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
19:15
был в запасе
Университатя
0
АЕК
2
был в запасе