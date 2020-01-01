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Лента
Матч-центр
Моя команда
Омар Эльабделлауи
№14
Защитник
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
5 дек. 1991 (28) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
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Кр
Олимпиакос
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