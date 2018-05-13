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Матч-центр
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Массадио Айдара
№21
Защитник
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Команда
Ланс
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Челси
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
3
Челси
0
был в запасе
9.05.2018
9 мая 2018
ср
22:00
Тоттенхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
9.05.2018
9 мая 2018
ср
22:00
был в запасе
Тоттенхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
5.05.2018
5 мая 2018
сб
17:00
Уотфорд
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
5.05.2018
5 мая 2018
сб
17:00
был в запасе
Уотфорд
2
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
20:30
Манчестер Сити
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
20:30
был в запасе
Манчестер Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Суонси
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Суонси
1
был в запасе
1.01.2018
1 янв. 2018
пн
18:00
Сток Сити
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
1.01.2018
1 янв. 2018
пн
18:00
был в запасе
Сток Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе