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Салиф Сане
№26
Защитник
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
25 авг. 1990 (29) лет
Рост
194
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Шальке-04
0 : 0
Вердер
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Вердер
0
минуты: 1' - 90'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Фортуна
2 : 1
Шальке-04
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
14:30
Шальке-04
0 : 3
Аугсбург
24.05.2020
24 мая 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Аугсбург
3
минуты: 1' - 90'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Шальке-04
48'
48'
48'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:00
Аугсбург
2 : 3
Шальке-04
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Шальке-04
3
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Шальке-04
0 : 0
Боруссия
83'
83'
83'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Хоффенхайм
2 : 0
Шальке-04
83'
83'
83'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
2
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
45'
45'
45'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Шальке-04
29'
29'
29'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
29'
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
1
Шальке-04
3
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:30
Шальке-04
2 : 1
Майнц
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Падерборн
1 : 5
Шальке-04
33'
33'
33'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
33'
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Шальке-04
5
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Шальке-04
3 : 0
Герта
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Герта
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
Шальке-04
0 : 3
Бавария
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
был в запасе
Шальке-04
0
Бавария
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
Боруссия
0 : 0
Шальке-04
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
минуты: 85' - 90'
Боруссия
0
Шальке-04
0
минуты: 85' - 90'