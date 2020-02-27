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Давид Лопес
№15
Полузащитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 окт. 1989 (30) лет
Рост
183
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Эспаньол
3 : 2
Вулверхэмптон
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
3
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Эспаньол
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Вулверхэмптон
4
Эспаньол
0
был в запасе