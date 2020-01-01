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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Пабло Сарабия
№17
Полузащитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 мая 1992 (28) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
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