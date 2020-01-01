Пабло Сарабия
№17
Полузащитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 мая 1992 (28) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСЖ
1
0
1
0
0