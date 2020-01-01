Альваро Мората
№22
Нападающий
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 окт. 1992 (27) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Атлетико
2
1
1
1
0