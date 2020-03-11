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Лента
Матч-центр
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Альваро Мората
№22
Нападающий
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 окт. 1992 (27) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
испания. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
италия. кубок
италия. серия а
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 3
Атлетико
120'
119'
120'
119'
120'
119'
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
120'
минуты: 103' - 90'
Ливерпуль
2
Атлетико
3
минуты: 103' - 90'
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Атлетико
1 : 0
Ливерпуль
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 70'
Атлетико
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 70'