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Лента
Матч-центр
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Михал Шкварка
№92
Полузащитник
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Команда
Ференцварош
Гражданство
Словакия
Дата рождения
19 авг. 1992 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Ференцварош
0 : 0
ЦСКА
20'
20'
20'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 84'
Ференцварош
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 84'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
ЦСКА
0 : 1
Ференцварош
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
ЦСКА
0
Ференцварош
1
был в запасе