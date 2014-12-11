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Сорен Фредериксен
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Риу Аве
2 : 0
Ольборг
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
минуты: 74' - 90'
Риу Аве
2
Ольборг
0
минуты: 74' - 90'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
Динамо
2 : 0
Ольборг
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 82' - 90'
Динамо
2
Ольборг
0
минуты: 82' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Ольборг
3 : 0
Динамо
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 87' - 90'
Ольборг
3
Динамо
0
минуты: 87' - 90'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
Ольборг
1 : 0
Риу Аве
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
был в запасе
Ольборг
1
Риу Аве
0
был в запасе
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
ФКСБ
6 : 0
Ольборг
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 15' - 90'
ФКСБ
6
Ольборг
0
минуты: 15' - 90'