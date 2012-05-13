Франческо Грандольфо
№39
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
минуты: 90' - 90'
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 90' - 90'
24.04.2012 24 апр. 2012 вт 19:30
Аталанта
1 : 0
Кьево
24.04.2012 24 апр. 2012 вт 19:30
был в запасе
Аталанта
1
Кьево
0
был в запасе
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 19:00
Кьево
0 : 0
Удинезе
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 19:00
минуты: 87' - 90'
Кьево
0
Удинезе
0
минуты: 87' - 90'
7.04.2012 7 апр. 2012 сб 16:00
Кьево
3 : 2
Катания
7.04.2012 7 апр. 2012 сб 16:00
был в запасе
Кьево
3
Катания
2
был в запасе
1.04.2012 1 апр. 2012 вс 16:00
Фиорентина
1 : 2
Кьево
1.04.2012 1 апр. 2012 вс 16:00
был в запасе
Фиорентина
1
Кьево
2
был в запасе
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 16:00
Чезена
0 : 0
Кьево
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 16:00
был в запасе
Чезена
0
Кьево
0
был в запасе
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Кьево
1 : 0
Наполи
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
был в запасе
Кьево
1
Наполи
0
был в запасе