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Франческо Грандольфо
№39
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2010/2011
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
минуты: 90' - 90'
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 90' - 90'
24.04.2012
24 апр. 2012
вт
19:30
Аталанта
1 : 0
Кьево
24.04.2012
24 апр. 2012
вт
19:30
был в запасе
Аталанта
1
Кьево
0
был в запасе
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
19:00
Кьево
0 : 0
Удинезе
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
19:00
минуты: 87' - 90'
Кьево
0
Удинезе
0
минуты: 87' - 90'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
16:00
Кьево
3 : 2
Катания
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
16:00
был в запасе
Кьево
3
Катания
2
был в запасе
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
Фиорентина
1 : 2
Кьево
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Фиорентина
1
Кьево
2
был в запасе
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
16:00
Чезена
0 : 0
Кьево
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
16:00
был в запасе
Чезена
0
Кьево
0
был в запасе
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Кьево
1 : 0
Наполи
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
был в запасе
Кьево
1
Наполи
0
был в запасе