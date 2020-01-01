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Лента
Матч-центр
Моя команда
Маркос Рохо
№16
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
20 марта 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Юнайтед
2
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