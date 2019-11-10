Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Маркос Рохо
№16
Защитник
Подписаться
Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
20 марта 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Брайтон & Хов
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Манчестер Юнайтед
3
Брайтон & Хов
1
минуты: 90' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:30
Борнмут
1 : 0
Манчестер Юнайтед
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:30
был в запасе
Борнмут
1
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Норвич Сити
1 : 3
Манчестер Юнайтед
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
был в запасе
Норвич Сити
1
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:30
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Манчестер Юнайтед
78'
78'
78'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:30
минуты: 60' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 60' - 90'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Арсенал
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
22:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Вест Хэм
2 : 0
Манчестер Юнайтед
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:30
Саутгемптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:30
был в запасе
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе