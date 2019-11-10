Маркос Рохо
№16
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
20 марта 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Брайтон & Хов
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Манчестер Юнайтед
3
Брайтон & Хов
1
минуты: 90' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 15:30
Борнмут
1 : 0
Манчестер Юнайтед
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 15:30
был в запасе
Борнмут
1
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:30
Норвич Сити
1 : 3
Манчестер Юнайтед
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:30
был в запасе
Норвич Сити
1
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 18:30
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 18:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Манчестер Юнайтед
78'
78'
78'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 18:30
минуты: 60' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 60' - 90'
30.09.2019 30 сент. 2019 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Арсенал
30.09.2019 30 сент. 2019 пн 22:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
Вест Хэм
2 : 0
Манчестер Юнайтед
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:30
Саутгемптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:30
был в запасе
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе