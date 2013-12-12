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Жусилей Да Силва
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2013/2014
2012/2013
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Тоттенхэм
4 : 1
Анжи
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
4
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
Тромсе
0 : 1
Анжи
68'
68'
68'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Тромсе
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
19:00
Анжи
1 : 0
Тромсе
62'
62'
62'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Тромсе
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
19:00
Анжи
0 : 2
Тоттенхэм
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Шериф
0 : 0
Анжи
90'
90'
90'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Шериф
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90'