Крис Херд
№17
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Австралия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
Астон Вилла
0 : 0
Сандерленд
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
был в запасе
Астон Вилла
0
Сандерленд
0
был в запасе
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Суонси
1 : 0
Астон Вилла
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
был в запасе
Суонси
1
Астон Вилла
0
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Астон Вилла
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Астон Вилла
0
был в запасе
7.12.2014 7 дек. 2014 вс 19:00
Астон Вилла
2 : 1
Лестер Сити
7.12.2014 7 дек. 2014 вс 19:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Лестер Сити
1
был в запасе
2.12.2014 2 дек. 2014 вт 23:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Астон Вилла
2.12.2014 2 дек. 2014 вт 23:00
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Астон Вилла
1
был в запасе