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Крис Херд
№17
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Австралия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Астон Вилла
0 : 0
Сандерленд
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
был в запасе
Астон Вилла
0
Сандерленд
0
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Суонси
1 : 0
Астон Вилла
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
был в запасе
Суонси
1
Астон Вилла
0
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Астон Вилла
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Астон Вилла
0
был в запасе
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
19:00
Астон Вилла
2 : 1
Лестер Сити
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
19:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Лестер Сити
1
был в запасе
2.12.2014
2 дек. 2014
вт
23:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Астон Вилла
2.12.2014
2 дек. 2014
вт
23:00
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Астон Вилла
1
был в запасе