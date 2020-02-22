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Джакопо Сала
№22
Полузащитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 нояб. 1991 (28) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
германия. бундеслига
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
СПАЛ
1
Ювентус
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
был в запасе
Лечче
2
СПАЛ
1
был в запасе
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
1 : 1
Дженоа
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
СПАЛ
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
СПАЛ
0
был в запасе
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
СПАЛ
0
Сампдория
1
был в запасе
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:00
Милан
1 : 0
СПАЛ
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:00
минуты: 82' - 90'
Милан
1
СПАЛ
0
минуты: 82' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Наполи
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Наполи
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:00
СПАЛ
1 : 0
Парма
90'
90'
90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:00
был в запасе
СПАЛ
1
Парма
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 72'
Ювентус
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 72'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
СПАЛ
1
Лечче
3
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:30
Сассуоло
3 : 0
СПАЛ
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:30
был в запасе
Сассуоло
3
СПАЛ
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
СПАЛ
2 : 1
Лацио
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
СПАЛ
2
Лацио
1
был в запасе