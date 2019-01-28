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Алехандро Родригес
№20
Нападающий
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Команда
Кьево
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 июля 1991 (28) лет
Рост
180
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2011/2012
2010/2011
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
Эмполи
1 : 3
Дженоа
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
был в запасе
Эмполи
1
Дженоа
3
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Эмполи
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
был в запасе
Кальяри
2
Эмполи
2
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
0 : 1
Интер
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
0
Интер
1
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
Торино
3 : 0
Эмполи
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
был в запасе
Торино
3
Эмполи
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
2 : 4
Сампдория
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Сампдория
4
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фиорентина
3 : 1
Эмполи
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
3
Эмполи
1
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Болонья
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Болонья
1
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
17:00
СПАЛ
2 : 2
Эмполи
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
СПАЛ
2
Эмполи
2
был в запасе