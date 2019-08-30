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Матч-центр
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Асьер Ильярраменди
№4
Полузащитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 марта 1990 (30) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
23:00
Атлетик
2 : 0
Реал Сосьедад
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Мальорка
0 : 1
Реал Сосьедад
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
20:00
Валенсия
1 : 1
Реал Сосьедад
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'