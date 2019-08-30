Асьер Ильярраменди
№4
Полузащитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 марта 1990 (30) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 23:00
Атлетик
2 : 0
Реал Сосьедад
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
Мальорка
0 : 1
Реал Сосьедад
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 20:00
Валенсия
1 : 1
Реал Сосьедад
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'