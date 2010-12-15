Сергей Глебко
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
АЗ Алкмаар
3 : 0
БАТЭ
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
АЗ Алкмаар
3
БАТЭ
0
был в запасе
2.12.2010 2 дек. 2010 чт 23:05
БАТЭ
1 : 4
Динамо
2.12.2010 2 дек. 2010 чт 23:05
был в запасе
БАТЭ
1
Динамо
4
был в запасе
4.11.2010 4 нояб. 2010 чт 21:00
БАТЭ
3 : 1
Шериф
4.11.2010 4 нояб. 2010 чт 21:00
был в запасе
БАТЭ
3
Шериф
1
был в запасе