Седрик Соареш
№2
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Португалия
Дата рождения
31 июля 1991 (28) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Саутгемптон
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
2 : 3
Вулверхэмптон
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Вулверхэмптон
3
минуты: 1' - 90'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
1.01.2020 1 янв. 2020 ср 18:00
Саутгемптон
1 : 0
Тоттенхэм
1.01.2020 1 янв. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90'
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 1
Кристал Пэлас
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90'
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Челси
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 3
Саутгемптон
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90'
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
Саутгемптон
0 : 1
Вест Хэм
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
67'
67'
67'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
4.12.2019 4 дек. 2019 ср 22:30
Саутгемптон
2 : 1
Норвич Сити
4.12.2019 4 дек. 2019 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:30
Саутгемптон
2 : 1
Уотфорд
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Арсенал
2 : 2
Саутгемптон
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 2
Эвертон
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 22:00
Саутгемптон
1 : 3
Борнмут
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Борнмут
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Саутгемптон
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:30
Саутгемптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 17:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Саутгемптон
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 17:00
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Саутгемптон
2
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 17:00
Саутгемптон
1 : 2
Ливерпуль
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 17:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Ливерпуль
2
был в запасе
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
Бернли
3 : 0
Саутгемптон
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
был в запасе
Бернли
3
Саутгемптон
0
был в запасе