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Седрик Соареш
№2
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Португалия
Дата рождения
31 июля 1991 (28) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Саутгемптон
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 3
Вулверхэмптон
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Вулверхэмптон
3
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Тоттенхэм
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Кристал Пэлас
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Челси
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 3
Саутгемптон
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
0 : 1
Вест Хэм
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
67'
67'
67'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
Саутгемптон
2 : 1
Норвич Сити
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
2 : 1
Уотфорд
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
2 : 2
Саутгемптон
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 2
Эвертон
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Борнмут
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Борнмут
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Саутгемптон
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:30
Саутгемптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Саутгемптон
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Саутгемптон
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Саутгемптон
1 : 2
Ливерпуль
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Ливерпуль
2
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Бернли
3 : 0
Саутгемптон
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Бернли
3
Саутгемптон
0
был в запасе