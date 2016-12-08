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Матч-центр
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Ханнес ван дер Брюгген
№17
Полузащитник
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2010/2011
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
Коньяспор
0 : 1
Гент
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Коньяспор
0
Гент
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Гент
2 : 2
Брага
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Гент
2
Брага
2
был в запасе
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
Гент
3 : 5
Шахтер
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Гент
3
Шахтер
5
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Шахтер
5 : 0
Гент
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 65'
Шахтер
5
Гент
0
минуты: 1' - 65'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Гент
2 : 0
Коньяспор
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Гент
2
Коньяспор
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Брага
1 : 1
Гент
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Брага
1
Гент
1
был в запасе