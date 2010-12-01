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Матч-центр
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Маттео Ливьеро
№46
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
23:05
Лех
1 : 1
Ювентус
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
23:05
был в запасе
Лех
1
Ювентус
1
был в запасе
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
Ювентус
0 : 0
Зальцбург
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
минуты: 50' - 90'
Ювентус
0
Зальцбург
0
минуты: 50' - 90'