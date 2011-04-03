Альберто Либертацци
№38
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.04.2011 3 апр. 2011 вс 21:45
Рома
0 : 2
Ювентус
3.04.2011 3 апр. 2011 вс 21:45
был в запасе
Рома
0
Ювентус
2
был в запасе
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 22:45
Ювентус
1 : 2
Удинезе
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 22:45
минуты: 88' - 90'
Ювентус
1
Удинезе
2
минуты: 88' - 90'