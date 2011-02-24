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Лента
Матч-центр
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Матеуш Можджень
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
23:05
Брага
2 : 0
Лех
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
23:05
был в запасе
Брага
2
Лех
0
был в запасе
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
21:00
Лех
1 : 0
Брага
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
21:00
минуты: 46' - 90'
Лех
1
Брага
0
минуты: 46' - 90'